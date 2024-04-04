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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу вернулась в топ-100 в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу оказалась на 100-м месте в рейтинге ФИФА. Обновленный список опубликован на сайте международной федерации.

Команда поднялась на четыре позиции.

В рейтинге 210 сборных. В пятерке лидеров — Аргентина, Франция, Бельгия, Англия и Бразилия.

В зоне АФК команда заняла 17-е место. 

Напомним, сборная Кыргызстана провела две игры против Китайского Тайбэя в рамках отбора на чемпионат мира-2026 в зоне «Азия». Оба матча кыргызстанцы выиграли.

Женская сборная Кыргызстана занимает 130-е место в рейтинге Международной федерации футбола. 
Ссылка: https://24.kg/sport/290781/
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