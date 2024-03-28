Игрок сборной Кыргызстана Алимардон Шукуров перешел в другой клуб

Алимардон Шукуров подписал контракт с клубом «Торпедо-БелАЗ» из Высшей лиги чемпионата Беларуси. Об этом сообщается на странице ФК в Instagram.

Кыргызстанец выступал за белорусский клуб «Неман» из Гродно, в составе которого с 2021 года провел 90 матчей, забил 8 голов, отдал 17 голевых передач.

Играет на позиции центрального, правого и атакующего полузащитника.

Алимардон Шукуров в составе сборной Кыргызстана готовился к Кубку Азии в Катаре. Получил травму в товарищеском матче с ОАЭ и пропустил Кубок Азии.