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Спорт

Yasar Dogu&Vehbi Emre. Жоламан Шаршенбеков — золотой призер турнира

Представитель кыргызстанской школы греко-римской борьбы Жоламан Шаршенбеков завоевал золото на турнире Yasar Dogu&Vehbi Emre. Об этом сообщил президент Федерации борьбы КР Мелис Турганбаев.

Спортсмен выступил в весовой категории до 60 килограммов, стартовав с 1/8 финала.

Со счетом 9:0 он блестяще справился с соперником из Казахстана, затем в четвертьфинале при счете 9:0 победил представителя Турции.

Полуфинальный поединок с борцом из Узбекистана остался за кыргызстанцем.

В финале со счетом 5:0 Жоламан Шаршенбеков победил иранца и взял золото турнира.
Ссылка: https://24.kg/sport/288599/
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