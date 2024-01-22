Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана пропустила гол от Саудовской Аравии

В Катаре проходит матч второго тура группового этапа Кубка Азии по футболу. Трансляцию ведет телеканал «УТРК Спорт».

Сборная Кыргызстана играет с командой Саудовской Аравии. Встреча началась в 23.30 по бишкекскому времени.

После первого тайма счет 0:1 в пользу сборной Саудовской Аравии. Гол забит на 35-й минуте.

Отметим, на 6-й минуте игрок сборной КР Айзар Акматов получил красную карточку и был удален с поля.

Напомним, в первом туре сегодняшний соперник кыргызстанцев победили Оман (2:1), а наша сборная проиграла Таиланду со счетом 0:2.

В Катаре проходит Кубок Азии по футболу с участием 24 национальных сборных. 26 января команда Кыргызстана сыграет с Оманом.