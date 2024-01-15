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Спорт

Чемпионат страны по кулатуу и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев

12 января — 10 февраля. Финальный этап Кубка Азии по футболу. Доха

Кыргызстан находится в группе F с командами Таиланда, Саудовской Аравии и Омана.

16 января, 20.30: Кыргызстан — Таиланд;
21 января, 23.30: Кыргызстан — Саудовская Аравия.

20-21 января. Чемпионат Кыргызстана по борьбе кулатуу. Бишкек

Цели турнира — формирование сборной Кыргызстана, а также повышение мастерства спортсменов.

20 января — 24 февраля. Зимнее первенство по футболу

В первом турнире сезона 2024 года сыграют 10 команд: представители Национальной лиги и дублирующие составы клубов Кыргызской премьер-лиги. Зимнее первенство проводится для подготовки команд к сезону.
Ссылка: https://24.kg/sport/283935/
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