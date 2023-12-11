Футбол, волейбол и тяжелая атлетика. Соревнования с участием кыргызстанцев

4-14 декабря. Кубок Катара по тяжелой атлетике. Катар

В состав команды от Кыргызстана вошли Бекдоолот Расулбеков, Эмиль Молдодосов, Ишенбек Муратбек уулу, Нурсултан Тармалов, Эльзар Тариев и Фарух Шокиржанов.

5-12 декабря. Кубок президента Федерации волейбола среди клубных команд. Бишкек

В турнире принимают участие команды из всех регионов республики.

14 декабря. Кубок АФК по футболу. Бишкек

«Абдыш-Ата» — «Мерв» (Туркменистан).

Отметим, клуб из КР досрочно вышел в плей-офф турнира.

15 декабря. Турнир по смешанным единоборствам ACA Young Eagles 43. Грозный

Соперником кыргызстанца Калыбека Арзыкул уулу будет боец из России Хункар Дадаев.