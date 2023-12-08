Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль Гран-при по тяжелой атлетике в Катаре

Ишенбек Муратбек уулу завоевал бронзовую медаль международного турнира по тяжелой атлетике в Катаре. Об этом в Instagram сообщает международная федерация данного вида спорта.



В весовой категории до 67 килограммов (группа А) в толчке он показал результат 164 килограмма.

По результатам двух дисциплин Муратбек уулу оказался не в призерах.

Отметим, в Кубке Катара по тяжелой атлетике участвуют Бекдоолот Расулбеков, Эмиль Молдодосов, Ишенбек Муратбек уулу, Нурсултан Тармалов, Эльзар Тариев и Фарух Шокиржанов.