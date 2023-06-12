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Спорт

Легкоатлеты из Кыргызстана завоевали медали на турнире в Баку

Легкоатлеты из Кыргызстана выступили в Баку (Азербайджан) на международных соревнованиях «Мемориал Афгана Сафарова». Об этом сообщает topsport_official в Instagram.

Серебро у Ренаты Сон (бег на 400 метров), Сабины Батаджиевой (прыжок в длину). Рената Сон, Иван Курицын, Екатерина Павленко, Шахзодбек Садыкжан уулу заняли второе место в эстафете 4×400 mix.

Бронзовые медали принесли в копилку страны Екатерина Павленко (бег на 100 метров), Шахзодбек Садыкжан уулу (бег на 400 метров) и Тимур Исаков (прыжок в длину).

Соревнования состоялись в рамках подготовки и комплектования сборной для участия в Азиатских играх — 2023.
Ссылка: https://24.kg/sport/267819/
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