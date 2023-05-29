Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

29 мая — 1 июня. Второй общегородской фестиваль спорта «Жеткинчек». Бишкек
Школьники столичных общеобразовательных учреждений, спортивных школ и клубов могут принять участие в соревнованиях по мини-футболу, шахматам, дзюдо, таэквондо JTF, боксу, вольной и греко-римской борьбе.
30-31 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 11-й тур
30 мая:
«Мурас» — «Нефтчи»;
«Дордой» — «Талант»;
31 мая:
«Абдыш-Ата» — «Илбирс»;
«Кара-Балта» — «Алай»;
«ОшМУ-Алдиер» — «Алга».
1-4 июня. Турнир по спортивной борьбе Kaba Uulu Kozhomkul & Raatbek Sanatbaev. Бишкек
Будут разыграны 30 комплектов медалей среди мужчин и женщин по вольной и греко-римской борьбе. По итогам турнира спортсмены получат очки в мировой рейтинг.
2-4 июня. Международные соревнования по дзюдо. Душанбе
В Гран-при Душанбе примут участие спортсмены из около 50 стран, в том числе из Кыргызстана.
2 июня. Турнир Titan FC 82 и SBC 47. Нови-Саде (Сербия)
Соперником кыргызстанца Мыктыбека Оролбай уулу в весе до
2-4 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги. Шестой тур
2 июня:
«Дордой-РУОР» — «Наше»;
4 июня:
«Семетей-Талас» — «Чолпон-Ата»;
«Ысык-Көл Мурас» — «Бурана-Токмок»;
«Чемпион» — «Алтай»;
«Металлург» — «Исфайрам»;
«Нур-Баткен» — «Анадолу»;
Академия имени А.Момунова — «Тепе-Коргон»;
«Шахтер» (Кызыл-Кия) — «Шахтер» (Таш-Кумыр).
3-4 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 12-й тур
3 июня:
«Мурас» — «Алга»;
«Илбирс» — «Алай»;
«Кара-Балта» — «Талант»;
4 июня:
«Дордой» — «Нефтчи»;
«ОшМУ-Алдиер» — «Абдыш-Ата».
4 июня. Спортивный фестиваль «Хан-горы». ГК «Чункурчак»
В программе бег (
4 июня. Полумарафон One Run.
Запланированы забеги на 21,1, 10 и 5 километров. Для детей будет организована километровая трасса.