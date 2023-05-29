Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

29 мая — 1 июня. Второй общегородской фестиваль спорта «Жеткинчек». Бишкек

Школьники столичных общеобразовательных учреждений, спортивных школ и клубов могут принять участие в соревнованиях по мини-футболу, шахматам, дзюдо, таэквондо JTF, боксу, вольной и греко-римской борьбе.

30-31 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 11-й тур

30 мая:

«Мурас» — «Нефтчи»;

«Дордой» — «Талант»;

31 мая:

«Абдыш-Ата» — «Илбирс»;

«Кара-Балта» — «Алай»;

«ОшМУ-Алдиер» — «Алга».

1-4 июня. Турнир по спортивной борьбе Kaba Uulu Kozhomkul & Raatbek Sanatbaev. Бишкек

Будут разыграны 30 комплектов медалей среди мужчин и женщин по вольной и греко-римской борьбе. По итогам турнира спортсмены получат очки в мировой рейтинг.

2-4 июня. Международные соревнования по дзюдо. Душанбе

В Гран-при Душанбе примут участие спортсмены из около 50 стран, в том числе из Кыргызстана.

2 июня. Турнир Titan FC 82 и SBC 47. Нови-Саде (Сербия)

Соперником кыргызстанца Мыктыбека Оролбай уулу в весе до 71 килограмма будет Стефан Звижер из Сербии.

2-4 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги. Шестой тур

2 июня:

«Дордой-РУОР» — «Наше»;

4 июня:

«Семетей-Талас» — «Чолпон-Ата»;

«Ысык-Көл Мурас» — «Бурана-Токмок»;

«Чемпион» — «Алтай»;

«Металлург» — «Исфайрам»;

«Нур-Баткен» — «Анадолу»;

Академия имени А.Момунова — «Тепе-Коргон»;

«Шахтер» (Кызыл-Кия) — «Шахтер» (Таш-Кумыр).

3-4 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 12-й тур

3 июня:

«Мурас» — «Алга»;

«Илбирс» — «Алай»;

«Кара-Балта» — «Талант»;

4 июня:

«Дордой» — «Нефтчи»;

«ОшМУ-Алдиер» — «Абдыш-Ата».

4 июня. Спортивный фестиваль «Хан-горы». ГК «Чункурчак»

В программе бег ( 350 метров в гору), велогонка ( 1 тысяча 100 метров в гору), детский забег (1 00 метров).

4 июня. Полумарафон One Run. Бишкек

Запланированы забеги на 21,1, 10 и 5 километров. Для детей будет организована километровая трасса.