23:05
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

29 мая — 1 июня. Второй общегородской фестиваль спорта «Жеткинчек». Бишкек

Школьники столичных общеобразовательных учреждений, спортивных школ и клубов могут принять участие в соревнованиях по мини-футболу, шахматам, дзюдо, таэквондо JTF, боксу, вольной и греко-римской борьбе.

30-31 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 11-й тур

30 мая:
«Мурас» — «Нефтчи»;
«Дордой» — «Талант»;

31 мая:
«Абдыш-Ата» — «Илбирс»;
«Кара-Балта» — «Алай»;
«ОшМУ-Алдиер» — «Алга».

1-4 июня. Турнир по спортивной борьбе Kaba Uulu Kozhomkul & Raatbek Sanatbaev. Бишкек

Будут разыграны 30 комплектов медалей среди мужчин и женщин по вольной и греко-римской борьбе. По итогам турнира спортсмены получат очки в мировой рейтинг.

2-4 июня. Международные соревнования по дзюдо. Душанбе

В Гран-при Душанбе примут участие спортсмены из около 50 стран, в том числе из Кыргызстана.

2 июня. Турнир Titan FC 82 и SBC 47. Нови-Саде (Сербия)

Соперником кыргызстанца Мыктыбека Оролбай уулу в весе до 71 килограмма будет Стефан Звижер из Сербии.

2-4 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги. Шестой тур

2 июня:
«Дордой-РУОР» — «Наше»;

4 июня:
«Семетей-Талас» — «Чолпон-Ата»;
«Ысык-Көл Мурас» — «Бурана-Токмок»;
«Чемпион» — «Алтай»;

«Металлург» — «Исфайрам»;
«Нур-Баткен» — «Анадолу»;
Академия имени А.Момунова — «Тепе-Коргон»;
«Шахтер» (Кызыл-Кия) — «Шахтер» (Таш-Кумыр).

3-4 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 12-й тур

3 июня:
«Мурас» — «Алга»;
«Илбирс» — «Алай»;
«Кара-Балта» — «Талант»;

4 июня:
«Дордой» — «Нефтчи»;
«ОшМУ-Алдиер» — «Абдыш-Ата».

4 июня. Спортивный фестиваль «Хан-горы». ГК «Чункурчак»

В программе бег (350 метров в гору), велогонка (1 тысяча 100 метров в гору), детский забег (100 метров).

4 июня. Полумарафон One Run. Бишкек

Запланированы забеги на 21,1, 10 и 5 километров. Для детей будет организована километровая трасса.
Ссылка: https://24.kg/sport/266456/
просмотров: 2595
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров подписал указ по развитию футбола в Кыргызстане на 2024–2034 годы
Матч Кыргызстан — Китайский Тайбэй. Порядок обеспечат 2,5 тысячи милиционеров
Подписан указ о мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике
Женский хоккей, сурдотаэквондо и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
Чемпионат Кыргызстана по футболу начнется 28 марта. Расписание
Отбор на чемпионат мира по футболу. Кай Мерк забил гол, пробежав через все поле
Отбор на чемпионат мира. Футболисты из Кыргызстана выиграли у Китайского Тайбэя
Сборная Кыргызстана по футболу играет с Китайским Тайбэем. Прямой эфир
Камчыбек Ташиев ФИФАнын өкүлдөрү менен футболду өнүктүрүү пландарын талкуулады
Камчыбек Ташиев обсудил с гостями из ФИФА планы по развитию футбола в стране
Популярные новости
Турнир по&nbsp;кок-бору &laquo;Нооруз 2024&raquo; завершился победой команды &laquo;Ынтымак&raquo; Турнир по кок-бору «Нооруз 2024» завершился победой команды «Ынтымак»
Отбор на&nbsp;чемпионат мира. Футболисты из&nbsp;Кыргызстана выиграли у&nbsp;Китайского Тайбэя Отбор на чемпионат мира. Футболисты из Кыргызстана выиграли у Китайского Тайбэя
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу играет с&nbsp;Китайским Тайбэем. Прямой эфир Сборная Кыргызстана по футболу играет с Китайским Тайбэем. Прямой эфир
Отбор на&nbsp;чемпионат мира по&nbsp;футболу. Кай Мерк забил гол, пробежав через все поле Отбор на чемпионат мира по футболу. Кай Мерк забил гол, пробежав через все поле
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
25 марта, понедельник
22:51
В Кыргызстан пытались ввезти контрабанду лекарств и ткани В Кыргызстан пытались ввезти контрабанду лекарств и тка...
22:37
В Минсельхозе рассказали, где прибыльнее выращивать племенной скот
22:17
Садыр Жапаров подписал указ по развитию футбола в Кыргызстане на 2024–2034 годы
22:00
Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
21:48
Администрация президента ждет снижения учетной ставки Нацбанка в апреле