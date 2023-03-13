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Спорт

На сурдочемпионате по боевым искусствам борцы из Кыргызстана заняли третье место

На I Азиатско-Тихоокеанском чемпионате среди глухих сборная Кыргызстана по вольной борьбе заняла третье место. Об этом сообщает surdosportkg в Instagram.

Первое место заняли спортсмены из Казахстана (по пять золотых и серебряных), второе — из Ирана (две золотые, три серебряные, четыре бронзовые медали). У Кыргызстана два золота, серебро, две бронзы).

В соревнованиях приняли участие команды пяти стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Монголии.

Отметим, в рамках чемпионата Азиатско-Тихоокеанского региона среди глухих, который завершился в Бишкеке, прошли турниры по таэквондо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе.
Ссылка: https://24.kg/sport/260580/
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