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Спорт

Кыргызстанка будет судить матчи чемпионата мира по футболу среди женских команд

Ассистентка арбитра из Кыргызстана Рамина Цой вошла в список судей, отобранных на матчи чемпионата мира среди женских команд, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Список появился на сайте FIFA.

Всего на турнире отработают 33 арбитра, 55 помощников и 19 официальных лиц на системе видеоповторов VAR.

В январе и феврале отобранный персонал примет участие в подготовительных семинарах в Дохе и Монтевидео, просмотре и анализе видеоподборок реальных игровых ситуаций и в практических занятиях.

Напомним, в 2022 году кыргызстанка Рамина Цой вошла в судейскую бригаду молодежного чемпионата мира по футболу среди женских команд. 
Ссылка: https://24.kg/sport/255199/
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