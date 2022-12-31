Жоламан Шаршенбеков признан лучшим борцом в мире по версии UWW

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков стал лучшим борцом 2022 года в мире по греко-римской борьбе по версии Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщается на сайте организации.

Напомним, в 2022-м Жоламан Шаршенбеков стал чемпионом мира в весовой категории до 60 килограммов. В финале он оказался сильнее Армена Назаряна из Болгарии. До этого борец одержал уверенные победы над спортсменами из Венгрии, США и Казахстана.

UWW также назвал кыргызстанских борцов Акжола Махмудова и Жоламана Шаршенбекова «творцами истории» 2022 года.