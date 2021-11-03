Сегодня на молодежном чемпионате мира начнет борьбу за медали Айпери Медет кызы

Сегодня на чемпионате мира по борьбе (U23), который проходит в Белграде, начнет выступление Айпери Медет кызы. Об этом сообщается на сайте UWW.
Кыргызстанка выступает в весовой категории 76 килограммов.
Начало соревнований в 15.30 по бишкекскому времени.
Напомним, Айпери Медет кызы на взрослом чемпионате мира в Осло заняла третье место, а на Олимпиаде в Токио — пятое.
Завтра первую схватку в Белграде проведет еще одна кыргызстанка — Назира Марсбек кызы (57 килограммов).
Сегодня завершат соревнования и борцы греко-римского стиля, где кыргызстанцы остались без призовых мест.