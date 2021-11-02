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Спорт

Теперь без бикини. Женщинам разрешили играть в пляжный гандбол в шортах

Международная федерация гандбола (IHF) отменила правило об обязательном ношении бикини девушками при игре в пляжный гандбол. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Post.

Согласно новым правилам, гандболистки должны играть в майке и коротких обтягивающих брюках с плотной посадкой, доходящих до середины бедра, в отличие от оригинальных укороченных топов и бикини. Мужчинам предписано выходить на матчи в шортах длиной не более 10 сантиметров выше колена.

Правила изменены после петиции активистки Талиты Стоун, которая призвала покончить с сексуальной объективацией женщин в спорте.

Отметим, 18 июля женская сборная Норвегии по пляжному гандболу в матче за бронзовые медали чемпионата Европы против команды Испании играла в шортах, которые не соответствовали правилам экипировки IHF. Дисциплинарная комиссия Европейской федерации гандбола приняла решение наложить штраф на команду в размере 150 евро на игрока.
Ссылка: https://24.kg/sport/212400/
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