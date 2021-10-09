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Спорт

Борцы из Кыргызстана не вышли в четвертьфинал чемпионата мира

Сегодня на чемпионате мира начали выступления борцы греко-римского стиля Калы Сулайманов (63 килограмма) и Марлен Асикеев (67 килограммов).

Марлен Асикеев в квалификации выиграл у Алексея Масюка (Украина) — 7:4. Однако в 1/8 финала проиграл Мортену Торесену из Норвегии.

Еще один кыргызстанец Калы Сулайманов в 1/8 финала на последних секундах уступил Кенсуке Шимизу из Японии.

Напомним, сегодня после 22.00 кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков поборется с Виктором Чобану из Молдавии за золото чемпионата мира по борьбе.
Ссылка: https://24.kg/sport/209880/
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