Борцы из Кыргызстана не вышли в четвертьфинал чемпионата мира

Сегодня на чемпионате мира начали выступления борцы греко-римского стиля Калы Сулайманов (63 килограмма) и Марлен Асикеев (67 килограммов).

Марлен Асикеев в квалификации выиграл у Алексея Масюка (Украина) — 7:4. Однако в 1/8 финала проиграл Мортену Торесену из Норвегии.

Еще один кыргызстанец Калы Сулайманов в 1/8 финала на последних секундах уступил Кенсуке Шимизу из Японии.

Напомним, сегодня после 22.00 кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков поборется с Виктором Чобану из Молдавии за золото чемпионата мира по борьбе.