Молодежная сборная КР по футболу сыграла вничью со сверстниками из Азербайджана

Молодежная сборная Кыргызстана по футболу (U-20) сыграла вничью в первом матче против сверстников из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Футбольного союза.

Фото КФС. Молодежная сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью

По ее данным, матч состоялся в городе Габала и завершился со счетом 1:1. В составе кыргызстанской сборной отличился нападающий Марлен Мурзахматов в самом начале встречи. Однако соперникам удалось сравнять счет на 73-й минуте.

Второй контрольный матч запланирован на 11 октября. Встреча также пройдет в Габала.