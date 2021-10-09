18:33
USD 84.80
EUR 97.98
RUB 1.18
Спорт

Молодежная сборная КР по футболу сыграла вничью со сверстниками из Азербайджана

Молодежная сборная Кыргызстана по футболу (U-20) сыграла вничью в первом матче против сверстников из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Футбольного союза.

КФС
Фото КФС. Молодежная сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью
По ее данным, матч состоялся в городе Габала и завершился со счетом 1:1. В составе кыргызстанской сборной отличился нападающий Марлен Мурзахматов в самом начале встречи. Однако соперникам удалось сравнять счет на 73-й минуте.

Второй контрольный матч запланирован на 11 октября. Встреча также пройдет в Габала.
Ссылка: https://24.kg/sport/209862/
просмотров: 1624
Версия для печати
Материалы по теме
Президентом Кыргызского футбольного союза избран Медер Сыдыков
Сына советника президента Аскар Салымбеков предлагает представить к госнаграде
В Бишкеке построят большой футбольный центр
В Бишкеке проходит конгресс Футбольного союза. Выбирают президента и генсека
В Бишкеке пройдет турнир по футболу среди людей с ограниченными возможностями
Ильзат Ахметов вызван в сборную России. Он заменит Александра Головина
Сын советника Садыра Жапарова претендует на пост генсека Футбольного союза
Зять Атамбаева подтвердил: выдвигается на пост президента Футбольного союза
На пост президента Кыргызского футбольного союза претендуют два человека
В чемпионате Кыргызстана по футболу играют «Нефтчи» и «Илбирс». Прямой эфир
Популярные новости
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе. Видео медальных схваток спортсменок из&nbsp;Кыргызстана Чемпионат мира по борьбе. Видео медальных схваток спортсменок из Кыргызстана
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала золото чемпионата мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала золото чемпионата мира по борьбе
Сына советника президента Аскар Салымбеков предлагает представить к&nbsp;госнаграде Сына советника президента Аскар Салымбеков предлагает представить к госнаграде
Фото дня. Бери пример с&nbsp;чемпионки мира по&nbsp;борьбе Мээрим Жуманазаровой Фото дня. Бери пример с чемпионки мира по борьбе Мээрим Жуманазаровой
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
11 октября, понедельник
18:30
12 октября: где в регионах отключат свет 12 октября: где в регионах отключат свет
18:15
Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общественного транспорта
18:13
В Кара-Суйском районе под грузовиком обрушился мост. В машине были люди
18:02
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии
18:00
Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь