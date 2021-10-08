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Спорт

Фото дня. Бери пример с чемпионки мира по борьбе Мээрим Жуманазаровой

Мээрим Жуманазарова сегодня выиграла золотую медаль чемпионата мира по борьбе, который проходит в Осло (Норвегия).

В весовой категории до 68 килограммов она в финале победила на туше японку Рин Мияджи. Кыргызстанке потребовалось для этого меньше трех минут.

Японка после приема Мээрим Жуманазаровой оставалась лежать на ковре. Вместо того чтобы праздновать, наша спортсменка помогла сопернице встать. Только убедившись в том, что она не нанесла травму Рин Мияджи, победительница вскинула руку вверх.

UWW
Фото UWW. Мээрим Жуманазарова и Рин Мияджи

Напомним, сборная Кыргызстана по женской борьбе заняла шестое место на чемпионате мира в Осло.
Ссылка: https://24.kg/sport/209751/
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