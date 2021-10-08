Чемпионат мира по борьбе. Видео медальных схваток спортсменок из Кыргызстана

В Осло накануне завершился чемпионат мира по женской борьбе.

Кыргызстанские спортсменки — Мээрим Жуманазарова, Айсулуу Тыныбекова и Айпери Медет кызы завоевали три медали, заняв в итоговом протоколе шестое место.

Это очень высокое место. Сборная России, например, от которой в Норвегию поехали 10 представительниц, заняла седьмое.

Посмотрите схватки наших спортсменок.

Болельщики сборной Кыргызстана также не остались незамеченными.

Сегодня начнут выступления борцы греко-римского стиля Жоламан Шаршенбеков (60 килограммов) и Бексултан Махмудов (97 килограммов).