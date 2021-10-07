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Спорт

Кыргызстанец не вышел в полуфинал чемпионата мира по греко-римской борьбе

Фото кадр из трансляции. Сардарбек Конушбаев

Кыргызстанец Сардарбек Конушбаев в весовой категории до 55 килограммов не вышел в полуфинал чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Осло.

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Эльдениз Азизли из Азербайджана оказался сильнее. Счет — 10:1.

Ранее Сардарбек Конушбаев одолел Хекджин Чжон из Кореи — 9:1.

Завтра в борьбу вступят Жоламан Шаршенбеков (60 килограммов) и Бексултан Махмудов (97 килограммов).

Напомним, сборная КР по вольной борьбе заняла 11-е место чемпионата мира. У женской сборной уже две медали — золотая Айсулуу Тыныбековой и бронзовая Айпери Медет кызы. Мээрим Жуманазарова после 22.00 по бишкекскому времени поборется за первое место.
Ссылка: https://24.kg/sport/209687/
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