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Спорт
Сюжет: Семейное насилие

Лучший боец в истории UFC Джон Джонс арестован по обвинению в домашнем насилии

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс задержан по обвинению в домашнем насилии. Спортсмену также вменяют нанесение побоев и незаконное вскрытие автомобиля, сообщает ESPN со ссылкой на полицию Лас-Вегаса.

из интернета
Фото из интернета

34-летний боец был задержан 24 сентября в Лас-Вегасе. В настоящее время он содержится в центре заключения округа Кларк. Общая сумма залога составляет $8 тысяч.

Джон Джонс — лучший боец в истории UFC по победам в титульных поединках: американец 14 раз дрался за право быть чемпионом промоушена.

Последний бой Джонса состоялся 9 февраля 2020 года, тогда он единогласным решением судей победил Доминика Рейеса.

24 сентября американец был включен в Зал славы UFC как участник первого поединка против Александра Густафссона.
Ссылка: https://24.kg/sport/208355/
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