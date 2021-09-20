Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

19-24 сентября. Чемпионат Кыргызской Республики по боксу. Бишкек
В первенстве принимают участие более 100 боксеров со всех регионов республики. Соревнования проходят в 14 весовых категориях среди мужчин и четырех — среди женщин.
21 сентября. Кыргызская премьер-лига по футболу, 21-й тур
«Нефтчи» — «Каганат»;
«Алга» — «Кара-Балта»;
«Абдыш-Ата» — «Алай»;
«Илбирс» — «Дордой».
25 сентября. Турнир по теннису Men’s Cup. Бишкек
Соревнования на кортах «Тай Брейк» пройдут в мужской парной категории.
25-26 сентября. Кыргызская премьер-лига по футболу, 22-й тур
25 сентября:
«Дордой» — «Каганат»;
«Абдыш-Ата» — «Нефтчи»;
26 сентября:
«Илбирс» — «Кара-Балта»;
«Алга» — «Алай».
26 сентября. Забег по сохранению снежного барса Toyboss Snow Leopard Run. Бишкек
Это самый масштабный забег в Кыргызстане, когда тысячи человек могут пробежать по главным улицам столицы.
Дистанции: 5, 14 и 21,1 километра, а также Kid’s Run (для детей 3-10 лет).