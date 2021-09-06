09:36
USD 84.75
EUR 100.64
RUB 1.16
Спорт

Команда Кыргызстана занимает 5-е место в медальном зачете Игр СНГ в Казани

Команда Кыргызстана занимает 5-е место в медальном зачете Игр СНГ в Казани. Об этом сообщается на сайте соревнований.

У нашей сборной уже два золота, девять серебряных и 14 бронзовых медалей.

Первые места завоевали Раймалы уулу Нурманбет в борьбе на поясах и Калмира Билимбекова в вольной борьбе.

Медали разных достоинств также завоевали борцы вольного стиля и на поясах, а также боксеры.

Первое место у сборной России — 40 золотых медалей, Узбекистан на втором с 14 наградами высшего достоинства, у Казахстана шесть первых мест.

ciskazan2021.com
Фото ciskazan2021.com. Медальный зачет Игр СНГ

С 4 по 11 сентября 2021 года в Казани проходят I Игры стран СНГ. На игры заявлено более 1,1 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран Содружества.

Игры проводятся по 16 видам спорта. Всего спортсмены разыграют 182 комплекта наград.
Ссылка: https://24.kg/sport/206075/
просмотров: 37
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы завоевали три медали на Играх СНГ в Казани
Акжол Махмудов провел тренировку для юных борцов
Кыргызстанец выиграл бронзовую медаль чемпионата мира среди молодежи по борьбе
Сезим Жуманазарова завоевала бронзу на молодежном чемпионате мира по борьбе
Кыргызстанка выиграла серебро молодежного чемпионата мира по борьбе
Кыргызстанка вышла в финал молодежного чемпионата мира по борьбе
У Кыргызстана первая медаль на молодежном чемпионате мира по борьбе
Тридцатилетие независимости Кыргызстана. Пройдут соревнования по снайпингу
Кыргызстанцы завоевали четыре медали на юниорском чемпионате мира по грэпплингу
В Федерации борьбы рассказали об ужасных условиях для подготовки спортсменов
Популярные новости
Девочка из&nbsp;Таласа покорила своим боем кыргызстанцев. Айсулуу Тыныбекова ищет&nbsp;ее Девочка из Таласа покорила своим боем кыргызстанцев. Айсулуу Тыныбекова ищет ее
Рафаэль Физиев поднялся еще на&nbsp;одну строчку в&nbsp;рейтинге UFC Рафаэль Физиев поднялся еще на одну строчку в рейтинге UFC
Айсулуу Тыныбекова поблагодарила сборную Кыргызстана за&nbsp;футболки с&nbsp;олимпийцами Айсулуу Тыныбекова поблагодарила сборную Кыргызстана за футболки с олимпийцами
Кубок трех наций. Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу выиграла команду Палестины Кубок трех наций. Сборная Кыргызстана по футболу выиграла команду Палестины
Бизнес
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
Граждане РФ&nbsp;могут проголосовать на&nbsp;территории Кыргызстана. Список участков Граждане РФ могут проголосовать на территории Кыргызстана. Список участков
Билет на&nbsp;матч турнира &laquo;Кубок трех наций&raquo; в&nbsp;два клика Билет на матч турнира «Кубок трех наций» в два клика
6 сентября, понедельник
09:34
Команда Кыргызстана занимает 5-е место в медальном зачете Игр СНГ в Казани Команда Кыргызстана занимает 5-е место в медальном заче...
09:23
Задушил женщину. В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве
09:21
Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
09:18
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 395 нарушений Правил дорожного движения
09:01
Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
5 сентября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 сентября: без осадков