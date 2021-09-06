Команда Кыргызстана занимает 5-е место в медальном зачете Игр СНГ в Казани. Об этом сообщается на сайте соревнований.

У нашей сборной уже два золота, девять серебряных и 14 бронзовых медалей.

Первые места завоевали Раймалы уулу Нурманбет в борьбе на поясах и Калмира Билимбекова в вольной борьбе.

Медали разных достоинств также завоевали борцы вольного стиля и на поясах, а также боксеры.

Первое место у сборной России — 40 золотых медалей, Узбекистан на втором с 14 наградами высшего достоинства, у Казахстана шесть первых мест.

Фото ciskazan2021.com. Медальный зачет Игр СНГ

С 4 по 11 сентября 2021 года в Казани проходят I Игры стран СНГ. На игры заявлено более 1,1 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран Содружества.

Игры проводятся по 16 видам спорта. Всего спортсмены разыграют 182 комплекта наград.