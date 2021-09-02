В Кыргызстане состоялись первые соревнования по снайпингу

Близ Бишкека, в селе Баш-Кара-Суу, состоялись первые стрелковые соревнования Т-класса, организованные Федерацией снайпинга при поддержке Федерации боевой и практической стрельбы Кыргызстана. Подготовиться к проведению матча помогли коллеги из России. Об этом 24.kg сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Указывается, что для судейства в столицу прибыли мастера спорта России по практической стрельбе. Проверку на меткость прошли 43 человека. Любители и профессионалы продемонстрировали навыки стрельбы из болтовой и полуавтоматической винтовок. Приглашение показать свое военное мастерство приняли силовики.

Участники состязались в точности, скорости, внимательности, стреляли по бумажным и металлическим мишеням на дистанциях от 100 до 730 метров.

«Гражданские стрелки имеют больше возможностей для развития своих навыков стрельбы, потому что у бойцов спецподразделений, помимо стрелковой подготовки, есть еще и другие задачи. На стрельбу остается мало времени. Поэтому в этом смысле обмен опытом полезен для обеих сторон», — отметил представитель российской стороны Иван Лангуев.

В подготовке, по его мнению, кыргызстанские стрелки не уступают российским. Борьба за призовые места была напряженной. Снайпинг — это целая наука, которая требует не только меткости, максимальной сосредоточенности и умения с любой позиции бить точно в цель. Чтобы не промахнуться на открытом пространстве, важно брать во внимание атмосферные условия и правильно считывать параметры воздушных потоков.

«Нельзя сказать, что одно упражнение сложное, а другое можно выполнить без особых усилий. Любая пораженная цель — это результат упорной подготовки и правильного настроя. В снайпинге нужно учитывать каждую деталь. Я рад тому, что в Кыргызстане теперь официально появилась площадка, на которой наши стрелки будут оттачивать свое мастерство, расти в профессиональном плане», — поделился первыми впечатлениями от турнира охотник Денис Злобин.

По словам председателя правления Федерации снайпинга Айдара Окенова, в Кыргызстане до конца года будут проведены еще три турнира по высокоточной стрельбе. Лучшие из лучших получат приглашение войти в состав сборной, которая будет выступать за КР на международных соревнованиях.

«Мы еще молодая организация, но идем вперед семимильными шагами: определены правила стрельбы, разработан и запущен веб-сайт федерации, проведены первые соревнования по снайпингу Т-класса. В Кыргызстане много любителей-стрелков. И одно из важных направлений нашей работы — привить культуру обращения с огнестрельным оружием, улучшить навыки и поднять на более высокий уровень подготовку стрелков, предоставить хорошую площадку, где профессионалы и любители высокоточной стрельбы будут обмениваться знаниями и опытом», — подчеркнул глава объединения.

Фото Федерации снайпинга Кыргызстана

По итогам матча три призовых места в категориях «точный выстрел», «динамика» и «дальняя цель» разделили между собой Сергей Зуев, Евгений Витхин и Мирлан Акматов. В комплекте с медалями за первое, второе и третье места они получили денежное вознаграждение.

Напомним, Федерация снайпинга Кыргызстана была образована этим летом. Но на сегодня в ней зарегистрировались уже более 80 человек. И, судя по количеству обращений и числу участников прошедшего матча, интерес к высокоточной стрельбе продолжает расти.