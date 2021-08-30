Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

23-31 августа. Международный турнир на Кубок президента Кыргызстана по кок-бору. Чолпон-Ата

Состязания посвящены 30-летию независимости страны. Они пройдут с участием клубных команд Кыргызстана, а также зарубежных команд.

2, 5 сентября. Кубок трех наций по футболу. Бишкек

2 сентября, 20.30: Кыргызстан — Палестина;

5 сентября, 20.30: Кыргызстан — Бангладеш.

Игры пройдут на домашней арене сборной КР — стадионе имени Долона Омурзакова. Болельщики смогут попасть в спорткомплекс, но его заполняемость составит 50 процентов из-за сложной эпидемиологической ситуации.

4 сентября. Паралимпийские игры-2020. Токио

Арыстанбек Базаркулов выступит в соревнованиях по паралегкой атлетике (толкание ядра). Начало соревнований в 6.35.