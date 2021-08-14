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Спорт

Призер Олимпиады Айсулуу Тыныбекова восстанавливается на природе. Угадайте, где

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Айсулуу Тыныбекова разместила фото с отдыха на своей странице в Facebook.

«Прекрасная природа Кыргызстана — лучший антидепрессант! Отдых проходит прекрасно, воздух чистый, природа сказочно красива, удивительно слышать чудесный шум каменисто-бурной воды, щебетание птиц. Вы узнали эти места?» — написала спортсменка.

Пользователи социальных сетей оставляют Айсулуу много добрых пожеланий, однако никто не написал свои варианты ответов, где она отдыхает.

Попробуйте отгадать, где отдыхает олимпийский призер.
Ссылка: https://24.kg/sport/204009/
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