Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

19-25 июля. Чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе среди кадетов. Будапешт (Венгрия)

В составе сборной Кыргызстана 25 спортсменов.

25 июля. Благотворительный забег I run kg. Бишкек

Маршрут забега: Южные ворота — ВДНХ — проспект Айтматова — Южная магистраль. Соревнования пройдут на пяти дистанциях. Кроме того, любители скандинавской ходьбы могут участвовать на дистанции 3 и 8,3 километра.

23 июля — 8 августа. Олимпийские игры. Токио (Япония)

24 июля: Каныкей Кубанычбекова (пулевая стрельба);

25 июля: Роман Петров (фехтование) и Денис Петрашов (плавание).