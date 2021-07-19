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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

19-25 июля. Чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе среди кадетов. Будапешт (Венгрия)

В составе сборной Кыргызстана 25 спортсменов.

25 июля. Благотворительный забег I run kg. Бишкек

Маршрут забега: Южные ворота — ВДНХ — проспект Айтматова — Южная магистраль. Соревнования пройдут на пяти дистанциях. Кроме того, любители скандинавской ходьбы могут участвовать на дистанции 3 и 8,3 километра.


23 июля — 8 августа. Олимпийские игры. Токио (Япония)

24 июля: Каныкей Кубанычбекова (пулевая стрельба);
25 июля: Роман Петров (фехтование) и Денис Петрашов (плавание).
Ссылка: https://24.kg/sport/201516/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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