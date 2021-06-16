Парашютист сел на поле во время матча Евро-2020, пострадали несколько человек

Несколько человек получили травмы и попали в больницу перед матчем чемпионата Европы по футболу между командами Франции и Германии. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Причиной стал экоактивист, который прыгнул с парашютом прямо на стадион в Мюнхене. Из-за его неудачной посадки обломилась часть креплений и проводов камеры «паук», зрители на трибунах получили ранения.

«В результате этого акта, который мог иметь серьезные последствия для огромного количества присутствующих, несколько человек получили травмы, они сейчас находятся в больнице. Правоохранительные органы примут необходимые меры», — прокомментировали ситуацию в УЕФА.

A Greenpeace activist lands at Arena Munich with a parachute prior to the UEFA EURO 2020 group F preliminary round soccer match between France and Germany in Munich pic.twitter.com/UBlvQgIvuo — EURO 2020 (@UEFA_Euro_2021) June 15, 2021

Отметим, в этом матче со счетом 1:0 победили французы.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.