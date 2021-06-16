Парашютист сел на поле во время матча Евро-2020, пострадали несколько человек

Несколько человек получили травмы и попали в больницу перед матчем чемпионата Европы по футболу между командами Франции и Германии. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Причиной стал экоактивист, который прыгнул с парашютом прямо на стадион в Мюнхене. Из-за его неудачной посадки обломилась часть креплений и проводов камеры «паук», зрители на трибунах получили ранения.
«В результате этого акта, который мог иметь серьезные последствия для огромного количества присутствующих, несколько человек получили травмы, они сейчас находятся в больнице. Правоохранительные органы примут необходимые меры», — прокомментировали ситуацию в УЕФА.
Отметим, в этом матче со счетом 1:0 победили французы.
Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.