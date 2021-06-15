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Спорт

Боксер Александр Поветкин объявил об окончании карьеры

Фото Richard Heathcote/Getty Images. Александр Поветкин и Майкл Хантер

Российский боксер Александр Поветкин решил завершить выступления в профессиональном спорте. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я завершил карьеру, благодарю всех за поддержку. Такое решение, конечно, далось непросто», — заявил спортсмен журналистам.

«Один из самых величайших российских боксеров, который подарил нашим болельщикам яркие бои. Александр является человеком, который популяризировал бокс и продолжит это делать. Он входит в Совет чемпионов и посещает наши мероприятия. И он продолжит это делать», — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

В марте Александр Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта в матче-реванше и лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Этот бой оказался последним в карьере россиянина.

Всего Александр Поветкин одержал 36 побед (25 нокаутом), еще три поединка завершились поражениями и один — ничьей.
Ссылка: https://24.kg/sport/197663/
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