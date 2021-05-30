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Спорт

«Челси» победил «Манчестер Сити» и во второй раз выиграл Лигу чемпионов

В английском финале лондонский клуб под руководством Томаса Тухеля (он сменил Фрэнка Лэмпарда в середине сезона) обыграл «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы со счетом 1:0.

Это вторая победа в Ллиге чемпионов для «Челси» (первая была в 2012 году) и третий их финал (первый был в 2008 в Москве). Оба предыдущих раза команда добиралась до последней стадии лиги тоже сменив главного тренера в середине сезона.

Единственный гол на 42-й минуте встречи забил хавбек лондонцев Кай Хаверц.На 60-й минуте матча полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне был заменен после столкновения с защитником «Челси» Антонио Рюдигером. 29-летний бельгийский футболист получил травму головы и покинул поле.

В Суперкубке УЕФА «Челси» сыграет против «Вильярреала» 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».
Ссылка: https://24.kg/sport/195712/
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