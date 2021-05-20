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Спорт

Кубок АФК. Футбольный клуб «Алай» проиграл «Худжанду» из Таджикистана

Клуб «Алай» (Кыргызстан) проиграл команде «Худжанд» (Таджикистан) в групповом этапе Кубка Азиатской конфедерации футбола. Матч состоялся в городеТашкенте.

Встреча закончилась со счетом 0:2.

Напомним, обладатель Кубка Кыргызстана «Алай» играл в группе F. Кыргызстанцы проиграли с «Насафу» (Узбекистан), «Алтын Асырому» (Туркменистан) и «Худжанду» (Таджикистан).

Другой клуб из КР «Дордой» выступал в группе Е с вице-чемпионом Туркменистана «Ахалом» и обладателем Кубка Таджикистана «Равшаном». Матчи состоялись в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова без зрителей.

Кргызстанские клубы закончили борьбу за Кубок АФК.
Ссылка: https://24.kg/sport/194611/
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