В Бишкеке прошел республиканский чемпионат по национальной игре тогуз коргоол. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, в соревнованиях приняли участие 120 спортсменов.

«В турнире приняли участие спортсмены из Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской, Джалал-Абадской, Чуйской областей, а также из Бишкека и Оша. Среди мужчин победителем стал Анарбек Жамакеев, среди женщин — Айзада Бактыбекова. В командном зачете среди мужчин победили спортсмены Амантур Тынарбек уулу, Марлис Дуулатбеков, Аким Нурсеитов, Анарбек Жамакеев. А среди женщин — Гульжамал Сарыкеева, Айзада Бактыбекова, Жаныл Сагынбекова, Адина Асейинова. Все победители из Бишкека. Их наградили призами и дипломами», — добавили в ведомстве.

Отметим, чемпионат проведен дирекцией по национальным видам спорта совместно с Федерацией тогуз коргоола.