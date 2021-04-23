В «Финале четырех» по футзалу играют BMG int и «Фарватер». Прямой эфир

В рамках чемпионата Кыргызстана по футзалу встречаются команды BMG int и «Фарватер». Игра началась в 18.00.

Это вторая встреча команд. Первая закончилась со счетом 4:2 в пользу «Фарватера».

Ранее уже сыгран первый матч между клубами Steelex и «Мурас». Он закончился победой Steelex — 3:2. Сегодня в 20.00 начнется их вторая встреча.

Напомним, четыре команды борются за звание чемпиона страны.

Финальный матч и матч за третье место состоятся 25 апреля.

Все игры в прямом эфире можно посмотреть на сайте 24.kg.