«Эль класико». Болельщики «Барселоны» считают, что их команду засудили

Накануне состоялась встреча между испанскими клубами «Барселона» и «Реал». Болельщики первого считают, что их команду засудили. Об этом сообщил сайт championat.com.

Встреча закончилась победой мадридцев — 2:1.

Недовольство поклонников каталонского клуба связано с несколькими эпизодами.

По их мнению, первая голевая атака «Реала» началась с фола на Лео Месси. Впрочем, повтор доказал, что бригада Хесуса Хиля Мансано, скорее, приняла верное решение. А вот два других момента первого тайма действительно очень спорные.

Штрафного, с которого забил Тони Кроос, возможно, не было, поскольку Винисиус Жуниор упал по собственной инициативе. В то же время падение Усмана Дембеле в штрафной «Реала» после контакта с ногой Ферлана Менди больше похоже на нарушение. Если Мансано поверил Винисиусу Жуниору, то почему промолчал после единоборства Дембеле с Менди? Кроме того, «Барселона» могла получить пенальти, когда Каземиро наступил в собственной штрафной на ногу Клемана Лангле, тем не менее судья зафиксировал фол в атаке.

В концовке матча случился третий спорный эпизод в штрафной «Реала»: Мартин Брайтвайт, опередив Менди, упал после единоборства с защитником «сливочных». Мансано опять не стал указывать на «точку», вызвав новую порцию критических сообщений.