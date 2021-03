Лига Европы. Результаты первых матчей 1/8 финала

Накануне состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/2021. Об этом сообщает championat.com.

«Славия» (Чехия) и «Рейнджерс» (Шотландия), «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Милан» (Италия) сыграли вничью 1:1.

«Аякс» (Нидерланды) разгромил «Янг Бойз» (Швейцария), а «Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина) — 3:0.

«Гранада» (Испания) забила два безответных гола «Мольде» (Норвегия), «Динамо» (Украина) проиграло «Вильярреалу» (Испания) — 0:2.

Оба гола у «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) в ворота «Динамо» (Хорватия) забил Гарри Кейн.

Матч команд «Олимпиакос» (Греция) и «Арсенал» (Англия) закончился со счетом 1:3.



Gabriel's goal (1-2)

Follow back for all the latest highlights pic.twitter.com/P7Ni45uJUe — Football Goals (@Footbal83084799) March 11, 2021

Ответные матчи пройдут 18 марта.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.