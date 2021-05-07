Лига Европы УЕФА. Победы «Ромы» не хватило для выхода в финал

Сегодня ночью состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает championat.com.

В одном из них «Рома» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. Однако это не помогло римлянам выйти в финал, так как первый матч они проиграли 2:6.

Матч между «Арсеналом» и «Вильярреалом» завершился вничью 0:0. Испанская команда вышла в финал, так как выиграла в первом матче (2:1).

В финале сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал». Матч пройдет 26 мая в польском городе Гданьске.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.