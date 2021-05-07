09:28
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Спорт

Лига Европы УЕФА. Победы «Ромы» не хватило для выхода в финал

Сегодня ночью состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает championat.com.

В одном из них «Рома» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. Однако это не помогло римлянам выйти в финал, так как первый матч они проиграли 2:6.

Матч между «Арсеналом» и «Вильярреалом» завершился вничью 0:0. Испанская команда вышла в финал, так как выиграла в первом матче (2:1).

В финале сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал». Матч пройдет 26 мая в польском городе Гданьске.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/193180/
просмотров: 37
Версия для печати
Материалы по теме
Лига Европы. В матче с «Манчестер Юнайтед» на поле выбежал голый болельщик
Лига Европы. Результаты первых матчей 1/8 финала
Проходит очередной тур группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы
Лига чемпионов и Лига Европы 2020/2021. Результаты и расписание матчей
«Севилья» победила в финале Лиги Европы
«Интер» разгромил «Шахтер» в 1/2 финала Лиги Европы
Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» выбыл в полуфинале
«Севилья» и «Шахтер» вышли в полуфинал Лиги Европы
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» — в полуфинале Лиги Европы
Лига Европы. «Севилья» и «Байер» вышли в четвертьфинал
Популярные новости
Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по&nbsp;версии WBA Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; чемпион России. Артем Дзюба получил награду в&nbsp;костюме Дэдпула «Зенит» — чемпион России. Артем Дзюба получил награду в костюме Дэдпула
В&nbsp;Кыргызстан приехала пятикратная чемпионка России по&nbsp;марафону Сардана Трофимова В Кыргызстан приехала пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова
Бизнес
Новичок в&nbsp;мире смартфонов, который удивил весь мир,&nbsp;&mdash; в&nbsp;O!Store Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
Индия и&nbsp;Франция подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве по&nbsp;проекту &laquo;Гаганьян&raquo; Индия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Гаганьян»
Сотрудники &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром нефти Азии&raquo; поздравили ветеранов ВОВ Сотрудники «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефти Азии» поздравили ветеранов ВОВ
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
7 мая, пятница
09:26
Лига Европы УЕФА. Победы «Ромы» не хватило для выхода в финал Лига Европы УЕФА. Победы «Ромы» не хватило для выхода в...
09:01
Надо поддержать. Депутаты парламента напоминают властям об ученых
08:46
В Бишкеке опечатан магазин Gergert Sport. В МВД объяснили почему
08:29
Морковь, орехи и рис. В Россию из Кыргызстана пытались незаконно ввезти продукты
08:16
83 тысячи 500 льготных рецептов были выписаны в 2020 году
6 мая, четверг
23:32
Бишкекские школы проверяют на соответствие пожарной безопасности
23:04
В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека построят новую школу
22:59
Похищение в Лебединовке. Родня парня заявила, что девушка уехала добровольно