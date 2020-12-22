Друг Хабиба Нурмагомедова выложил его фото почти 10-летней давности

Друг чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова боец MMA Гаджи Рабаданов опубликовал в своем Instagram фотографию, сделанную почти 10 лет назад.

«То ли 2012-й, то ли 2013 год. Чемпионат Дагестана по панкратиону. Город Карабудахкент», — подписал фото Рабаданов.

На фото Нурмагомедов стоит слева.

Фото Instagram/gadzhi_rabadanov. Хабиб Нурмагомедов (слева)

Напомним, что в 2018-м Хабиб Нурмагомедов побывал в Кыргызстане по приглашению главы Национального олимпийского комитета. Тогда он признался, что шокирован своей популярностью в стране. Он завершил карьеру в октябре 2020 года.