23:27
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Спорт

Друг Хабиба Нурмагомедова выложил его фото почти 10-летней давности

Друг чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова боец MMA Гаджи Рабаданов опубликовал в своем Instagram фотографию, сделанную почти 10 лет назад. 

«То ли 2012-й, то ли 2013 год. Чемпионат Дагестана по панкратиону. Город Карабудахкент», — подписал фото Рабаданов.

На фото Нурмагомедов стоит слева.

Instagram/gadzhi_rabadanov
Фото Instagram/gadzhi_rabadanov. Хабиб Нурмагомедов (слева)

Напомним, что в 2018-м Хабиб Нурмагомедов побывал в Кыргызстане по приглашению главы Национального олимпийского комитета. Тогда он признался, что шокирован своей популярностью в стране. Он завершил карьеру в октябре 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/177579/
просмотров: 443
Версия для печати
Материалы по теме
Актер Олег Тактаров показал свой спарринг с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым
Хабиб Нурмагомедов с тренером приедет в Кыргызстан
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и покидает большой спорт
Во время взвешивания Хабибу Нурмагомедову пришлось прикрыться флагом
Рекламный ролик боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном опубликовал UFC
Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Тони Фергюсоном
Король никуда не уходил. Хабиб Нурмагомедов о подготовке к бою с Тони Фергюсоном
Боец UFC Конор Макгрегор хочет добиться реванша от Хабиба Нурмагомедова
Тони Фергюсон показал подготовку к бою с Хабибом Нурмагомедовым
Хабиб Нурмагомедов пригрозил правительству Дагестана за полуголую женщину
Популярные новости
Брат Камчи Кольбаева стал президентом Федерации дзюдо Брат Камчи Кольбаева стал президентом Федерации дзюдо
Россия отстранена от&nbsp;международных соревнований на&nbsp;два года Россия отстранена от международных соревнований на два года
Кыргызские спортсмены приняли участие в&nbsp;открытии памятника основателям самбо Кыргызские спортсмены приняли участие в открытии памятника основателям самбо
У&nbsp;кыргызстанцев еще две бронзовые медали Кубка мира по&nbsp;борьбе У кыргызстанцев еще две бронзовые медали Кубка мира по борьбе
Бизнес
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
22 декабря, вторник
23:26
Коронавирус мутирует. Что это значит, объяснили ученые Коронавирус мутирует. Что это значит, объяснили ученые
23:06
Режиссер Питер Джексон представил эксклюзивное видео о группе The Beatles
22:37
Друг Хабиба Нурмагомедова выложил его фото почти 10-летней давности
22:01
Турецкое агентство по сотрудничеству и координации откроет поликлиники в КР
21:45
В Казахстане установили первые беби-боксы для отказных детей