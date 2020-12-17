23:16
USD 83.35
EUR 101.76
RUB 1.14
Спорт

Актер Олег Тактаров показал свой спарринг с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам, экс-боец UFC, актер Олег Тактаров показал архивное видео тренировки. Кадры он выложил в своем Instagram.

На видео Олег Тактаров разминается с чемпионом легкого дивизиона UFC Хабибом Нурмагомедовым.


«Когда даже разминка выглядит веселее, чем некоторые бои», — отметил спортсмен.

Под видео в комментариях Олег Тактаров уточнил, что тренировку сняли в 2014 году.

Напомним, что в 2018-м Хабиб Нурмагомедов побывал в Кыргызстане по приглашению главы Национального олимпийского комитета. Тогда он признался, что шокирован своей популярностью в стране. Он завершил карьеру в октябре 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/177064/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов с тренером приедет в Кыргызстан
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и покидает большой спорт
Во время взвешивания Хабибу Нурмагомедову пришлось прикрыться флагом
Рекламный ролик боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном опубликовал UFC
Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Тони Фергюсоном
Король никуда не уходил. Хабиб Нурмагомедов о подготовке к бою с Тони Фергюсоном
Боец UFC Конор Макгрегор хочет добиться реванша от Хабиба Нурмагомедова
Тони Фергюсон показал подготовку к бою с Хабибом Нурмагомедовым
Хабиб Нурмагомедов пригрозил правительству Дагестана за полуголую женщину
Менеджер Хабиба Нурмагомедова анонсировал бой-реванш с Конором Макгрегором
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова выиграла золото Кубка мира по&nbsp;борьбе Айсулуу Тыныбекова выиграла золото Кубка мира по борьбе
Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал золото Кубка мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал золото Кубка мира по борьбе
У&nbsp;сборной Кыргызстана еще одна медаль Кубка мира по&nbsp;борьбе У сборной Кыргызстана еще одна медаль Кубка мира по борьбе
Кыргызстанец Рафаэль Физиев на&nbsp;турнире UFC 256 отправил в&nbsp;нокаут Ренато Мойкано Кыргызстанец Рафаэль Физиев на турнире UFC 256 отправил в нокаут Ренато Мойкано
Бизнес
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G&nbsp;LTE сети&nbsp;О! Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G LTE сети О!
Оцени удобcтво переводов по&nbsp;системе CONTACT через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
17 декабря, четверг
23:10
Актер Олег Тактаров показал свой спарринг с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым Актер Олег Тактаров показал свой спарринг с чемпионом U...
22:35
Том Круз грубо отчитал съемочную группу фильма «Миссия: невыполнима 7»
21:44
В управлении водного хозяйства Кара-Суйского района выявили нарушения
21:27
Водитель Mitsubishi сбил пешехода и скрылся. Его задержали
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 декабря: днем будет плюсовая температура