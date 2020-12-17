Актер Олег Тактаров показал свой спарринг с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам, экс-боец UFC, актер Олег Тактаров показал архивное видео тренировки. Кадры он выложил в своем Instagram.



На видео Олег Тактаров разминается с чемпионом легкого дивизиона UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Тактаров Oleg Taktarov (@olegtaktarov_official)

«Когда даже разминка выглядит веселее, чем некоторые бои», — отметил спортсмен.

Под видео в комментариях Олег Тактаров уточнил, что тренировку сняли в 2014 году.

Напомним, что в 2018-м Хабиб Нурмагомедов побывал в Кыргызстане по приглашению главы Национального олимпийского комитета. Тогда он признался, что шокирован своей популярностью в стране. Он завершил карьеру в октябре 2020 года.