В Кыргызстане прошел первый чемпионат по практической стрельбе из карабина

В минувшие выходные на полигонах Девятой службы ГКНБ и МВД состоялся первый в Кыргызстане чемпионат по практической стрельбе из карабина. Организатором турнира выступила Федерация боевой и практической стрельбы республики.
В турнире приняли участие 37 спортсменов, каждому из которых предстояло выполнить пять упражнений на дистанции до
«Состязание проводится в так называемом открытом классе полуавтоматических карабинов, в котором разрешено использование любых модификаций оружия — прицельных приспособлений, рукоятей и прочего. Из 37 участников 20 — гражданские стрелки и 17 — представители различных подразделений силовых структур. Примечательно, что в турнире принимают участие и юниоры. Четырем участникам от 14 до 17 лет», — рассказал вице-президент Федерации боевой и практической стрельбы Эркин Усубалиев.
«Федерация боевой и практической стрельбы делает значимый вклад в развитие и популяризацию в Кыргызстане столь важного вида спорта. Этот турнир, безусловно, знаковый. В нем смогли встретиться не только гражданские, спортивные стрелки, но и ветераны, а также действующие сотрудники специальных подразделений. Практическая стрельба — это уникальный инструмент, способствующий развитию не только спортивного, но и боевого потенциала республики. Подобные турниры — это отличная площадка не только для соревнований, но и для обмена опытом среди разных поколений спортсменов и военнослужащих», — сказал он.
Отметим, что по итогам турнира среди юниоров первое место занял Этар Усубалиев, второе — Денис Зуев, третье — Данил Шипилов. Среди взрослых стрелков первым стал Рустам Станов, вторым — 14-летний юниор Этар Усубалиев, третье место занял Эльдос Асылбеков. В командном зачете первое место заняла команда Девятой службы ГКНБ, второе — команда «Кант», третье — Hunter shooting team (юниоры).