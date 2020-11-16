В Кыргызстане прошел первый чемпионат по практической стрельбе из карабина

В минувшие выходные на полигонах Девятой службы ГКНБ и МВД состоялся первый в Кыргызстане чемпионат по практической стрельбе из карабина. Организатором турнира выступила Федерация боевой и практической стрельбы республики.

Фото Вячеслава Мирошкина

В турнире приняли участие 37 спортсменов, каждому из которых предстояло выполнить пять упражнений на дистанции до 300 метров , в общей сложности сделав 150 выстрелов. Особенность практической стрельбы в том, что стрелки поражают мишени в движении. При этом учитываются их скорость, точность и безопасность обращения с оружием.

«Состязание проводится в так называемом открытом классе полуавтоматических карабинов, в котором разрешено использование любых модификаций оружия — прицельных приспособлений, рукоятей и прочего. Из 37 участников 20 — гражданские стрелки и 17 — представители различных подразделений силовых структур. Примечательно, что в турнире принимают участие и юниоры. Четырем участникам от 14 до 17 лет», — рассказал вице-президент Федерации боевой и практической стрельбы Эркин Усубалиев.

Практическая стрельба как вид спорта в КР активно развивается последние четыре года. По словам присутствующего на мероприятии бывшего командира спецназа «Альфа» ГКНБ, депутата парламента Джаныбека Бакчиева, каждый подобный турнир — событие знаковое.

«Федерация боевой и практической стрельбы делает значимый вклад в развитие и популяризацию в Кыргызстане столь важного вида спорта. Этот турнир, безусловно, знаковый. В нем смогли встретиться не только гражданские, спортивные стрелки, но и ветераны, а также действующие сотрудники специальных подразделений. Практическая стрельба — это уникальный инструмент, способствующий развитию не только спортивного, но и боевого потенциала республики. Подобные турниры — это отличная площадка не только для соревнований, но и для обмена опытом среди разных поколений спортсменов и военнослужащих», — сказал он.

Отметим, что по итогам турнира среди юниоров первое место занял Этар Усубалиев, второе — Денис Зуев, третье — Данил Шипилов. Среди взрослых стрелков первым стал Рустам Станов, вторым — 14-летний юниор Этар Усубалиев, третье место занял Эльдос Асылбеков. В командном зачете первое место заняла команда Девятой службы ГКНБ, второе — команда «Кант», третье — Hunter shooting team (юниоры).

«Я хочу поблагодарить всех причастных к организации сегодняшнего турнира людей и его участников. Отдельная благодарность руководству ГКНБ и МВД, начальнику Девятой службы, зампредседателя ГКНБ Жумгалбеку Шабданбекову за ту помощь, которую они оказали нам при планировании и проведении этого мероприятия. Это действительно важный этап в развитии практической стрельбы в стране. Этот и подобный ему турниры будут проводиться нами на постоянной основе», — в конце соревнований отметил президент Федерации боевой и практической стрельбы, ветеран спецназа «Альфа» ГКНБ Алмаз Джолдошалиев.