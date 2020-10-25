07:37
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Спорт

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и покидает большой спорт

Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и защитил чемпионский пояс UFC.

Он одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и сохранил чемпионский пояс UFC в легком весе. Поединок спортсменов возглавил турнир UFC 254, который состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Рефери остановил противостояние во втором раунде после успешного удушающего приема в исполнении Хабиба Нурмагомедова.

Россиянин защитил этот титул в третий раз. За карьеру в смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов выиграл все 29 поединков.

Джастин Гэтжи уступил в третий раз, на счету 31-летнего американца осталось 22 победы.

Хабиб Нурмагомедов после победного поединка заявил о своем уходе из спорта. «Это был мой последний бой. Когда UFC позвонили по поводу боя, я разговаривал с моей матерью три дня. Она не хотела, чтоб я дрался без отца, но я пообещал, что это будет мой последний бой. Я пообещал и я должен этому следовать», — рассказал он.

«Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить», — добавил Хабиб Нумагомедов.
Ссылка: https://24.kg/sport/170669/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Во время взвешивания Хабибу Нурмагомедову пришлось прикрыться флагом
Рекламный ролик боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном опубликовал UFC
Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Тони Фергюсоном
Король никуда не уходил. Хабиб Нурмагомедов о подготовке к бою с Тони Фергюсоном
Боец UFC Конор Макгрегор хочет добиться реванша от Хабиба Нурмагомедова
Тони Фергюсон показал подготовку к бою с Хабибом Нурмагомедовым
Хабиб Нурмагомедов пригрозил правительству Дагестана за полуголую женщину
Менеджер Хабиба Нурмагомедова анонсировал бой-реванш с Конором Макгрегором
Бойцу Хабибу Нурмагомедову вновь угрожают в США
Боец Хабиб Нурмагомедов станет ведущим реалити-шоу в Казахстане
Популярные новости
Во&nbsp;время взвешивания Хабибу Нурмагомедову пришлось прикрыться флагом Во время взвешивания Хабибу Нурмагомедову пришлось прикрыться флагом
Определился обладатель кубка Кыргызстана по&nbsp;футболу Определился обладатель кубка Кыргызстана по футболу
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу занимает 96-е место в&nbsp;рейтинге ФИФА Сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в рейтинге ФИФА
Мэр города&nbsp;Ош наградил победителей Кубка Кыргызстана&nbsp;&mdash; ФК&nbsp;&laquo;Алай&raquo; Мэр города Ош наградил победителей Кубка Кыргызстана — ФК «Алай»
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
25 октября, воскресенье
07:15
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и покидает большой спорт Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и покидает бо...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:13
Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым
24 октября, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 октября: без осадков
20:45
Вице-премьер-министр Максат Мамытканов посетил женскую колонию в селе Степном
20:16
Мэр города Ош наградил победителей Кубка Кыргызстана — ФК «Алай»
19:53
ГКНБ не возбуждал уголовное дело в отношении Ширин Айтматовой
19:24
Школьники получат дополнительную возможность для поступления в вузы России