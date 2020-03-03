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Спорт

В Кыргызстане определились чемпионы по кыргыз курошу

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана - 2020 по кыргыз курошу

В Бишкеке 1-2 марта провели чемпионат Кыргызстана по борьбе кыргыз курош.

За победу в семи весовых категориях боролись более 350 спортсменов из всех регионов республики. Чемпионами стали Бейбарс Анарбеков (55 кг), Нурбек Сагынбеков (60 кг), Самат уулу Равил (66 кг), Эрбол Турапбаев (74 кг), Бектуркан Кожомуратов (84 кг), Нурислам Идирисов (96 кг) и Нурбек Кожобеков (свыше 96 кг).

Одной из главных целей турнира было формирование сборной. Она будет готовиться к IV Всемирным играм кочевников и чемпионату мира.

В 2019 году в Бишкеке прошел первый в истории чемпионат Азии по данному единоборству.
Ссылка: https://24.kg/sport/145293/
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