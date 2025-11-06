21:10
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Спорт

Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин первым достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

из архива
Фото из архива. Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб

Он забросил вторую шайбу в домашнем матче с «Сент-Луисом». В сезоне-2024/2025 хоккеист обошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В нынешнем сезоне на его счету три гола и пять голевых передач. Заброшенная шайба стала для него 977-й (в регулярном чемпионате и плей-офф). По этому показателю пока лидирует Уэйн Гретцки с 1 тысячей 16 голами.

Александру Овечкину 40 лет, в «Вашингтоне» он с 2004 года под общим первым номером. 

Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи», присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли — единственный на данный момент в истории клуба.
Ссылка: https://24.kg/sport/349947/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Вашингтона провозгласила 11 апреля 2025 года «Днем Александра Овечкина»
Александр Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных
Самым креативным в истории НХЛ признали гол россиянина Александра Овечкина
Россияне подрались во время хоккейного матча на Кубок Стэнли
Российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ
Гол Александра Овечкина признали лучшим в НХЛ по итогам 2018 года
Популярные новости
В&nbsp;Сербии главный тренер клуба Суперлиги умер, потеряв сознание во&nbsp;время матча В Сербии главный тренер клуба Суперлиги умер, потеряв сознание во время матча
Несколько призовых мест заняли кыргызстанцы на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;грэпплингу Несколько призовых мест заняли кыргызстанцы на чемпионате мира по грэпплингу
Женская команда по&nbsp;футболу &laquo;Илбирс&raquo; стала чемпионом 2025 года Женская команда по футболу «Илбирс» стала чемпионом 2025 года
Хоккейные клубы из&nbsp;Кыргызстана примут участие в&nbsp;открытом чемпионате Узбекистана Хоккейные клубы из Кыргызстана примут участие в открытом чемпионате Узбекистана
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
6 ноября, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 ноября: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 ноября: без осадков
20:42
В Кыргызстане 39,75 процента депутатских мандатов в местных кенешах — у женщин
20:21
Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:51
Глава кабмина проверил готовность ТЭЦ Бишкека к отопительному сезону