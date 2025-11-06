Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин первым достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото из архива. Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб

Он забросил вторую шайбу в домашнем матче с «Сент-Луисом». В сезоне-2024/2025 хоккеист обошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В нынешнем сезоне на его счету три гола и пять голевых передач. Заброшенная шайба стала для него 977-й (в регулярном чемпионате и плей-офф). По этому показателю пока лидирует Уэйн Гретцки с 1 тысячей 16 голами.

Александру Овечкину 40 лет, в «Вашингтоне» он с 2004 года под общим первым номером.

Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи», присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли — единственный на данный момент в истории клуба.