16:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

В Кыргызстане определились лучшие молодые тяжелоатлеты

Фото из архива СДЮШОР «Ынтымак». Эпизод чемпионата по тяжелой атлетике

В Бишкеке завершился молодежный чемпионат Кыргызстана по тяжелой атлетике. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Участвовали 130 спортсменов из 12 команд. Медали разыгрывались в двух возрастных группах: 2000-2002 и 2003-2005 годы рождения.

В старшей группе среди девушек высшую ступень пьедестала почета заняли Аида Ибраимова (49 кг), Айпери Мааткулова (55 кг), Галина Куслина (59 кг), Гулнур Мейманова (64 кг) и Алмазбек кызы Канымжан (свыше 64 кг).

из архива СДЮШОР «Ынтымак»
Фото из архива СДЮШОР «Ынтымак». Эпизод чемпионата по тяжелой атлетике

Среди юниоров победили Сыргабек уулу Шернияз (55 кг), Элзар Таиров (61 кг), Ишенбек Муратбеков (67 кг), Курбан Кочкоров (73 кг), Эльнур Сатыбалдиев (81 кг). Также отличились Эмиль Молдодосов (89 кг), Анвар Исмаилов (96 кг), Павел Симачев (102 кг), Эльдар Ахмедзянов (109 кг) и Аскар Арзымбаев (свыше 109 кг).

Одна из главных задач чемпионата — выявить перспективных штангистов, способных со временем усилить национальную сборную.
Ссылка: https://24.kg/sport/142295/
просмотров: 51
Версия для печати
Материалы по теме
Штангист из Кыргызстана выиграл бронзу на чемпионате Азии
Во время выступления штанга упала на тяжелоатлетку
В Кыргызстане определились сильнейшие молодые штангисты
Иззат Артыков и компания. Кто стал чемпионом Кыргызстана по тяжелой атлетике
Спортивный календарь с 28 января по 3 февраля
Ценный подарок. Как отметили юбилей олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева
Штангист Иззат Артыков завоевал «бронзу» на Азиатских играх
Иззат Артыков стал чемпионом Кыргызстана по тяжелой атлетике
Богатырь с Иссык-Куля: от пастора — в чемпионы мира по пауэрлифтингу
Спортсмен-ветеран из Токмака вложил отпускные в поездку на чемпионат Европы
Популярные новости
Финская красотка, которая противостоит российским фигуристкам Финская красотка, которая противостоит российским фигуристкам
Массовая драка болельщиков и&nbsp;бойцов произошла на&nbsp;турнире по&nbsp;ММА в&nbsp;Москве Массовая драка болельщиков и бойцов произошла на турнире по ММА в Москве
Лучший футболист Кыргызстана 2019 года будет играть за&nbsp;казахстанский &laquo;Кайрат&raquo; Лучший футболист Кыргызстана 2019 года будет играть за казахстанский «Кайрат»
Криштиану Роналду установил мировой рекорд по&nbsp;количеству подписчиков в&nbsp;Instagram Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству подписчиков в Instagram
Бизнес
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
Школа банкира банка &laquo;Бай Тушум&raquo; открывает набор на&nbsp;2020 год Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
1 февраля, суббота
16:34
В Кыргызстане определились лучшие молодые тяжелоатлеты В Кыргызстане определились лучшие молодые тяжелоатлеты
16:03
У Равшана Джеенбекова больше нет претензий к сотрудникам ГСИН
15:32
Запрет на въезд в Кыргызстан правозащитнику Виталию Пономареву оставили в силе
15:01
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 259 человек
14:43
Есть ли в Кыргызстане политическая оппозиция? Опрос