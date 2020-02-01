В Кыргызстане определились лучшие молодые тяжелоатлеты

Фото из архива СДЮШОР «Ынтымак». Эпизод чемпионата по тяжелой атлетике

В Бишкеке завершился молодежный чемпионат Кыргызстана по тяжелой атлетике. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Участвовали 130 спортсменов из 12 команд. Медали разыгрывались в двух возрастных группах: 2000-2002 и 2003-2005 годы рождения.

В старшей группе среди девушек высшую ступень пьедестала почета заняли Аида Ибраимова (49 кг), Айпери Мааткулова (55 кг), Галина Куслина (59 кг), Гулнур Мейманова (64 кг) и Алмазбек кызы Канымжан (свыше 64 кг).

Фото из архива СДЮШОР «Ынтымак». Эпизод чемпионата по тяжелой атлетике

Среди юниоров победили Сыргабек уулу Шернияз (55 кг), Элзар Таиров (61 кг), Ишенбек Муратбеков (67 кг), Курбан Кочкоров (73 кг), Эльнур Сатыбалдиев (81 кг). Также отличились Эмиль Молдодосов (89 кг), Анвар Исмаилов (96 кг), Павел Симачев (102 кг), Эльдар Ахмедзянов (109 кг) и Аскар Арзымбаев (свыше 109 кг).

Одна из главных задач чемпионата — выявить перспективных штангистов, способных со временем усилить национальную сборную.