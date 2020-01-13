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Спорт

Хоккеист забил гол сезона, умудрившись обвести всю команду соперника

Фото © ХК «Ак Барс». Никита Коростелев отправляет шайбу в ворота «Ак Барса»

Нападающий «Адмирала» Никита Коростелев отметился эффектной шайбой в ворота «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщило РИА Новости.

В концовке первого периода при счете 1:0 в пользу «Адмирала» Никита Коростелев подобрал шайбу у своих ворот, обвел нескольких соперников эффектными финтами и переиграл вратаря казанцев Адама Рейдеборна.

Для 22-летнего нападающего гол в ворота «Ак Барса» стал первым в карьере в КХЛ. Никита Коростелев присоединился к «Адмиралу» в конце декабря 2019 года, ранее контракт форварда принадлежал ЦСКА.

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «Адмирала».
Ссылка: https://24.kg/sport/140283/
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