Хоккеист забил гол сезона, умудрившись обвести всю команду соперника

Нападающий «Адмирала» Никита Коростелев отметился эффектной шайбой в ворота «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщило РИА Новости.

В концовке первого периода при счете 1:0 в пользу «Адмирала» Никита Коростелев подобрал шайбу у своих ворот, обвел нескольких соперников эффектными финтами и переиграл вратаря казанцев Адама Рейдеборна.

Скажите, что вы тоже это видите!! pic.twitter.com/dllqRhxWvf — КХЛ (@khl) January 12, 2020

Для 22-летнего нападающего гол в ворота «Ак Барса» стал первым в карьере в КХЛ. Никита Коростелев присоединился к «Адмиралу» в конце декабря 2019 года, ранее контракт форварда принадлежал ЦСКА.

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «Адмирала».