Кыргызстанцы выиграли семь золотых медалей на международном турнире по кунг-фу

Фото Федерации кунг-фу Кыргызстана. Кыргызстанцы на турнире по кунг-фу в России

Кыргызстанцы выиграли семь золотых медалей на международном турнире «Путь дракона» по кунг-фу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Турнир прошел в Барнауле с участием 400 спортсменов из России, Казахстана, Китая и КР. Медали разыгрывались в нескольких дисциплинах.

В дисциплине «тиджи» (контактные поединки) чемпионами стали наши бойцы Роберт Пак, Сулейман Кожегулов, Назар Сейталиев, Данияр Шарыпбеков, Адилет Дюшеналиев и Илхамжан уулу Шохрух. В дисциплине «уи» (боевые комплексы) победила Ольга Ли.

Чемпионат Кыргызстана по кунг-фу прошел в апреле.