Кыргызстанцы выиграли семь золотых медалей на международном турнире по кунг-фу

Кыргызстанцы выиграли семь золотых медалей на международном турнире «Путь дракона» по кунг-фу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Турнир прошел в Барнауле с участием 400 спортсменов из России, Казахстана, Китая и КР. Медали разыгрывались в нескольких дисциплинах.
В дисциплине «тиджи» (контактные поединки) чемпионами стали наши бойцы Роберт Пак, Сулейман Кожегулов, Назар Сейталиев, Данияр Шарыпбеков, Адилет Дюшеналиев и Илхамжан уулу Шохрух. В дисциплине «уи» (боевые комплексы) победила Ольга Ли.
Чемпионат Кыргызстана по кунг-фу прошел в апреле.