Российские хоккеистки разделись ради новогоднего календаря

Хоккеистки, выступающие в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ), снялись в откровенной фотосессии для новогоднего календаря. Об этом сообщило РИА Новости.

«В основу календаря легла тема симбиоза нежной женственности и времен года, воссозданных при помощи сезонных флористических символов. Центром проекта стала большая фотосессия: не перестает казаться, что богини хоккейного олимпа ЖХЛ сошли не со льда, а из индустрии моды и кинематографа. Здесь Анна Пругова как застывший кадр из «Красоты по-американски», Алена Старовойтова и Алина Орлова как новые лица любимого парфюма, а Анастасия Смирнова и Диана Канаева как девушки со страниц фэшн-глянца», — говорится в описании календаря на сайте ЖХЛ.

Впечатлениями об участии в съемках поделилась Диана Канаева, защищающая цвета «Динамо»: «Я очень хотела более теплый и нежный образ с цветами. Но фотограф увидел меня такой и раскрыл в этом образе, не ошибся, получилось здорово. Конечно, в процессе съемок было сложно вжиться в роль, зато результат превзошел ожидания».