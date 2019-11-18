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Спорт

У кыргызстанцев семь медалей на Кубке мира по рукопашному бою

Фото спортсменов. Кыргызстанцы на Кубке мира по рукопашному бою

У кыргызстанцев семь медалей на Кубке мира по полноконтактному рукопашному бою (по версии IF FCF). Об этом сообщили в отечественной команде.

Состязания прошли в Кисловодске (Россия) с участием бойцов из 11 стран. Медали разыгрывались в трех возрастных категориях.

Среди юношей (14-15 лет) отечественные спортсмены Темирлан Табылдиев и Ырыскелди Иманбаев стали серебряными призерами. Среди юниоров (16-18 лет) Тайфур Алиев и Таалайбек уулу Нурбол взяли серебро, а Садыр Турмабеков — бронзу. Среди взрослых бронзовые медали выиграли Талгат Сейталиев и Аким Токонов.
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