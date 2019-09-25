Боец UFC Антонина Шевченко в качестве пилота совершила первый полет

Боец UFC кыргызстанка Антонина Шевченко совершила в качестве пилота первый самостоятельный полет. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Сегодня мой первый самостоятельный полет! Без инструктора. Ощущения настолько сильные, что хочется летать», — написала спортсменка.

«После первого самостоятельного полета мою футболку повесили на стену в летной школе. Вместе с другими футболками студентов-пилотов, которые сделали свои соло. Забрать ее домой смогу только после того, как получу лицензию частного пилота», — написала Антонина Шевченко.

Кроме того, она опубликовала видео первого самостоятельного полета.

Антонина Шевченко выступает в UFC с 2019 года. Тренируется вместе с сестрой Валентиной и выступает за команду Tiger Muai Thai. В мире единоборств их называют «Сестры муай-тай». Они единственные сестры, которые выступают на турнирах UFC.