Российская чемпионка, от которой вода закипает в бассейне

Юлия Ефимова — шестикратная чемпионка по плаванию — не только самая титулованная, но и самая сногсшибательная пловчиха в истории России. Об этом пишет «Чемпионат».
На последнем чемпионате мира по плаванию в южнокорейском Кванджу Юлия завоевала весь комплект медалей в брассе (золото — на
В настоящее время спортсменка владеет всеми рекордами России в женском брассе. Она и рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех советских и российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).
Юлия Ефимова родилась в Грозном 3 апреля 1992 года. В 1994-м из-за Первой чеченской войны ее семья переехала в Волгодонск. Начала тренироваться в шесть лет под руководством своего отца.
В 2014-м Юлию дисквалифицировали на полтора года за употребление допинга и лишили пяти медалей чемпионата Европы на короткой воде.
После дисквалификации вернулась в большой спорт и на чемпионате мира впервые в карьере выиграла золото на дистанции
Сейчас Юлия Ефимова продолжает успешную спортивную карьеру, а между соревнованиями радует своих подписчиков в Instagram эффектными фотографиями.