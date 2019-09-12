Молодая, симпатичная и дерзкая. Восходящая звезда мирового тенниса из Канады

Бьянка Андрееску в 19 лет покорила US Open и стала самой молодой победительницей турнира Большого шлема со времен Марии Шараповой, которая в таком же возрасте победила на открытом чемпионате США в 2006 году. Об этом пишет «Чемпионат».

В финале канадка румынского происхождения справилась с грозной Сереной Уильямс, которая отчаянно пытается выиграть 24-й по счету титул на турнирах Большого шлема.

Многие спортивные эксперты отмечают бойцовский характер Бьянки. Кроме того, она отобрала у Серены Уильямс уже два крупных титула — в августе выиграла турнир категории Premier 5 в Торонто.

Бьянка Андрееску стала первым представителем Канады, кто смог выиграть титул Большого шлема в одиночном разряде.

Заволновалась уже и австралийка Эшли Барти, которая сейчас является первой ракеткой мира: «Невероятно видеть некоторые ее матчи и победы. Это был сказочный, просто волшебный год для нее. Она доказала, что является серьезным конкурентом».

Бьянка начала выступать среди профессионалов с лета 2017 года и сразу пробилась в основу Уимблдона через квалификацию, а первый титул завоевала уже в марте 2019-го и сразу на турнире очень высокой категории — Premier Mandatory — в Индиан-Уэллсе. Эта победа, а также титулы в Торонто и US Open позволили спортсменке, начавшей сезон за пределами первой сотни, к сентябрю ворваться в топ-5 мирового рейтинга тенниса.

В чемпионской гонке Бьянка Андрееску занимает теперь уже 4-е место и вот-вот получит официальное приглашение на итоговый чемпионат WTA, который переехал из Сингапура в Шэньчжэнь (Китай).