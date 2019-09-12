23:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Молодая, симпатичная и дерзкая. Восходящая звезда мирового тенниса из Канады

Фото Instagram. Бьянка Андрееску

Бьянка Андрееску в 19 лет покорила US Open и стала самой молодой победительницей турнира Большого шлема со времен Марии Шараповой, которая в таком же возрасте победила на открытом чемпионате США в 2006 году. Об этом пишет «Чемпионат».

В финале канадка румынского происхождения справилась с грозной Сереной Уильямс, которая отчаянно пытается выиграть 24-й по счету титул на турнирах Большого шлема.

Многие спортивные эксперты отмечают бойцовский характер Бьянки. Кроме того, она отобрала у Серены Уильямс уже два крупных титула — в августе выиграла турнир категории Premier 5 в Торонто.

Бьянка Андрееску стала первым представителем Канады, кто смог выиграть титул Большого шлема в одиночном разряде.

Заволновалась уже и австралийка Эшли Барти, которая сейчас является первой ракеткой мира: «Невероятно видеть некоторые ее матчи и победы. Это был сказочный, просто волшебный год для нее. Она доказала, что является серьезным конкурентом».

Бьянка начала выступать среди профессионалов с лета 2017 года и сразу пробилась в основу Уимблдона через квалификацию, а первый титул завоевала уже в марте 2019-го и сразу на турнире очень высокой категории — Premier Mandatory — в Индиан-Уэллсе. Эта победа, а также титулы в Торонто и US Open позволили спортсменке, начавшей сезон за пределами первой сотни, к сентябрю ворваться в топ-5 мирового рейтинга тенниса.

В чемпионской гонке Бьянка Андрееску занимает теперь уже 4-е место и вот-вот получит официальное приглашение на итоговый чемпионат WTA, который переехал из Сингапура в Шэньчжэнь (Китай).
Ссылка:
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
Опасная красотка, которая преуспела и в боксе, и в ММА
Чемпион Алексей Федосеев: Раньше дрался ради медалей, теперь — ради своей семьи
Самая сексуальная легкоатлетка мира и надежда Германии
Грандиозную драку во время матча устроили бейсболисты в США
Гольф еще не был таким сексуальным. Как юная британка блистает во Флориде
Трясет не только Меркель. Боец ММА после взвешивания не смогла позировать СМИ
Батл спортсменов. Чемпионка мира по боксу ударом ноги открыла банку огурцов
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Популярные новости
Рекорд. Кыргызстанка выступит на&nbsp;четвертой в&nbsp;карьере Олимпиаде Рекорд. Кыргызстанка выступит на четвертой в карьере Олимпиаде
Отбор на&nbsp;чемпионат мира по&nbsp;футболу: сборная Кыргызстана сыграет с&nbsp;Мьянмой Отбор на чемпионат мира по футболу: сборная Кыргызстана сыграет с Мьянмой
Лига чемпионов и&nbsp;Лига Европы 2019/2020. Результаты и&nbsp;расписание матчей Лига чемпионов и Лига Европы 2019/2020. Результаты и расписание матчей
Команда из&nbsp;Джалал-Абада выиграла 10&nbsp;медалей на&nbsp;чемпионате Азии по&nbsp;грэпплингу Команда из Джалал-Абада выиграла 10 медалей на чемпионате Азии по грэпплингу
Бизнес
Получайте знания бесплатно с&nbsp;помощью тарифной опции &laquo;Образование&raquo; от&nbsp;MegaCom Получайте знания бесплатно с помощью тарифной опции «Образование» от MegaCom
Сеть магазинов O!Store растет и&nbsp;расширяет свою географию. Адреса новых филиалов Сеть магазинов O!Store растет и расширяет свою географию. Адреса новых филиалов
Кыргызтелеком предлагает услуги по&nbsp;размещению серверного и&nbsp;сетевого оборудования Кыргызтелеком предлагает услуги по размещению серверного и сетевого оборудования
Сборная ОАО &laquo;МАМ&raquo; на&nbsp;Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10&nbsp;медалей Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10 медалей