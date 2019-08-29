Опасная красотка, которая преуспела и в боксе, и в ММА

Хизер Харди опасная на ринге, но чрезвычайно мила и привлекательна за его пределами. 37-летняя американка умело сочетает бойцовский характер и чарующую женственность, которую несет через всю профессиональную карьеру, пишет РИА Новости.

Хизер Харди провела 22 боксерских поединка и ни разу не проиграла.

Эффектная спортсменка выигрывала чемпионские пояса в двух весовых категориях. До бокса она изучала технику муай-тай и кикбоксинга.

В июне 2017 года Хизер Харди попробовала себя в ММА и подписала контракт с промоушеном Bellator.

Она не отрицает, что перешла в смешанные бои из-за денег, поскольку одна воспитывает ребенка и помогает родителям.

Красавица успела провести четыре поединка в рамках смешанных боев и одержала две победы.

Хизер Харди нередко балует подписчиков в Instagram милыми и откровенными фотографиями, но не забывает и о суровой реальности боевых единоборств.